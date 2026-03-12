Visita del prefetto in Casentino | Il piano sicurezza funziona rafforziamo la prevenzione

Il prefetto Clemente di Nuzzo si è recato nel Casentino per incontrare le forze dell’ordine e i rappresentanti dei sindaci della vallata. Durante la visita, sono stati discussi vari aspetti relativi alla sicurezza locale. Il prefetto ha ribadito l’efficacia del piano sicurezza in atto e ha annunciato l’intenzione di rafforzare le misure di prevenzione. La visita si è conclusa con un confronto diretto tra le autorità presenti.

Visita del prefetto Clemente di Nuzzo in Casentino per analizzare con forze dell'ordine e sindaci la sicurezza nella vallata. A Bibbiena si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, i comandanti della Compagnia Carabinieri di Bibbiena e della Tenenza della Guardia di Finanza di Poppi, i sindaci dei Comuni del Casentino e i comandanti delle Polizie locali. "Il quadro che emerge dall'analisi dei dati - ha dichiarato il Prefetto - conferma una situazione complessivamente positiva sotto il profilo della sicurezza nel Casentino, frutto dell'impegno quotidiano delle forze di polizia e della collaborazione con le istituzioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visita del prefetto in Casentino: "Il piano sicurezza funziona rafforziamo la prevenzione"