L’apertura di alcuni cantieri nella zona della Bolognina ha portato a modifiche temporanee alla viabilità, in particolare nel tratto dove il tram ridurrà il marciapiede. Questa variazione ha creato uno spazio più ristretto per i pedoni, suscitando attenzione tra chi transita quotidianamente in quella zona. Mentre i lavori proseguono, si consiglia di prestare maggiore attenzione ai percorsi e alle aree di passaggio, soprattutto in prossimità delle aree interessate dai cantieri.

"Occhio al marciapiede, che si è ristretto". Sembra un invito per chi, distrattamente, non guarda dove mette i piedi passeggiando per le strade della Bolognina. Ma in verità, quella frase, si trasforma in un vero e spassionato consiglio per chi transita davanti alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di via Matteotti. Dove, a causa dei lavori per la realizzazione della Linea verde del tram, l’ampio sagrato, che funge pure da marciapiede ed è molto transitato (nel giro di pochi metri ci sono ben quattro istituti, tra materna, elementari, medie e superiori, senza considerare il flusso della stazione), "è stato praticamente dimezzato", raccontano, radunati lì davanti, alcuni residenti, che hanno consigliato al parroco della chiesa di rivolgersi anche al cardinale Matteo Zuppi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Sacro Cuore e l’effetto cantieri: "Il tram ridurrà il marciapiede. Ci sarà meno spazio per i pedoni"

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