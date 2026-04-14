In un quadro che mescola toni ironici e grotteschi, si presenta il ritratto di Nikita, una donna che si distingue per la sua forza e determinazione. Accanto a lei, Nadia, moglie di un giostraio, viene descritta come una persona remissiva. La narrazione mette in evidenza queste differenze attraverso le loro caratteristiche principali senza proporre interpretazioni ulteriori.

Nikita è una donna forte, la ragione sempre dalla sua; Nadia, moglie di un giostraio, è una persona remissiva. S’incontrano, le due, al luna park. E parlano, parlano. O forse è meglio dire che è Nikita che parla e parla e parla, l’altra in silenzio ad assorbire il mondo di lei. Spaccati di vita tra l’ironico e il grottesco quelli offerti da "Nikita", ultimo appuntamento di stagione al Teatro Francini di Casalguidi venerdì 17 aprile (ore 21) che vede impegnata la brillante Francesca Sarteanesi che di questo spettacolo è ideatrice, regista e protagonista sulla scena. Il marchio di fabbrica è quello che conosciamo già di Sarteanesi e che la rende apprezzata ovunque nei teatri che l’accolgono, in quel miscuglio equilibrato tra cinismo, ironia, poesia e profondità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritratto di "Nikita" tra l’ironico e il grottesco

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