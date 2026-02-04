Alessandra Ferro è Regina Madre a Teatrosophia | una tragicommedia tra grottesco e verità

Da laprimapagina.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Ferro torna a calcare il palco di Teatrosophia con uno spettacolo che prende il titolo di “Regina Madre”. La attrice si presenta in scena in una tragicommedia che mescola grottesco e verità, con la regia di Mario Santanelli. La performance, in programma dal 5 all’8 febbraio a Roma, si distingue per un’interpretazione intensa e originale, che già da tempo ha conquistato il pubblico della capitale.

Regina Madre. di Mario Santanelli   Diretto e interpretato da  Alessandra Ferro Con  Claudio Chopper Camilli Musiche originali:  Adriano D’Amico Disegno luci:  Gloria Mancuso Assistente alla regia:  Gianluigi Buttarelli Aiuto regia:  Lucilla Di Pasquale   PRODUZIONE:  Associazione Ferro e Fuoco   Teatrosophia – dal 5 all’8 febbraio 2026   ROMA – Alessandra Ferro ci ha ormai abituati, sul palco di Teatrosophia, a interpretazioni di grande originalità e intensità. La ritroveremo in scena in Via della Vetrina anche in veste di regista, alla guida di una tragicommedia di Manlio Santanelli, autore centrale del teatro italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

alessandra ferro 232 regina madre a teatrosophia una tragicommedia tra grottesco e verit224

© Laprimapagina.it - Alessandra Ferro è “Regina Madre” a Teatrosophia: una tragicommedia tra grottesco e verità

Approfondimenti su Teatrosophia Alessandra Ferro

Regina Madre: un duello tragicomico a Teatrosophia

Alessandra Ferro porta in scena a Roma, dal 5 all’8 febbraio, la tragicommedia

Alessandra Cuevas: il coraggio straordinario di una figlia dopo l’omicidio della madre

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Teatrosophia Alessandra Ferro

Argomenti discussi: Regina madre a Teatrosophia.

Regina MadreAlessandra Ferro ci ha ormai abituati, sul palco di Teatrosophia, a interpretazioni di grande originalità e intensità. La ritroveremo in scena in Via della Vetrina anche in veste di regista, alla guid ... politicamentecorretto.com

Regina madre a TeatrosophiaAlessandra Ferro ci ha ormai abituati, sul palco di Teatrosophia, a interpretazioni di grande originalità e intensità. La ritroveremo in scena in Via della Vetrina anche in veste di regista, alla guid ... romatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.