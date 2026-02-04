Alessandra Ferro è Regina Madre a Teatrosophia | una tragicommedia tra grottesco e verità

Alessandra Ferro torna a calcare il palco di Teatrosophia con uno spettacolo che prende il titolo di “Regina Madre”. La attrice si presenta in scena in una tragicommedia che mescola grottesco e verità, con la regia di Mario Santanelli. La performance, in programma dal 5 all’8 febbraio a Roma, si distingue per un’interpretazione intensa e originale, che già da tempo ha conquistato il pubblico della capitale.

Regina Madre. di Mario Santanelli Diretto e interpretato da Alessandra Ferro Con Claudio Chopper Camilli Musiche originali: Adriano D'Amico Disegno luci: Gloria Mancuso Assistente alla regia: Gianluigi Buttarelli Aiuto regia: Lucilla Di Pasquale PRODUZIONE: Associazione Ferro e Fuoco Teatrosophia – dal 5 all'8 febbraio 2026 ROMA – Alessandra Ferro ci ha ormai abituati, sul palco di Teatrosophia, a interpretazioni di grande originalità e intensità. La ritroveremo in scena in Via della Vetrina anche in veste di regista, alla guida di una tragicommedia di Manlio Santanelli, autore centrale del teatro italiano contemporaneo.

