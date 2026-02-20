Una settimana di bontà 1975 | in scena al teatro Fontana di Milano un ritratto grottesco e tragico sugli Anni di piombo

Un ritratto lucido e spietato della stagione più sanguinosa della nostra Repubblica. Si può riassumere così la trama di Una settimana di bontà 1975, uno spettacolo grottesco e tragico sugli Anni di piombo, andato in scena al teatro Fontana di Milano dal 13 al 15 febbraio. Nessuna pretesa di cronaca storica, qui è il racconto dal basso a dominare: in una narrazione suddivisa in sette quadri, vediamo emergere l’ipocrisia umana dietro la patina di perbenismo, il conformismo dietro le pretese di rivoluzione, la tradizione più conservatrice dietro i grandi ideali. Il risultato è uno spettacolo spassoso, stridente e per certi versi molto attuale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

