Una settimana di bontà 1975 | in scena al teatro Fontana di Milano un ritratto grottesco e tragico sugli Anni di piombo
Un ritratto lucido e spietato della stagione più sanguinosa della nostra Repubblica. Si può riassumere così la trama di Una settimana di bontà 1975, uno spettacolo grottesco e tragico sugli Anni di piombo, andato in scena al teatro Fontana di Milano dal 13 al 15 febbraio. Nessuna pretesa di cronaca storica, qui è il racconto dal basso a dominare: in una narrazione suddivisa in sette quadri, vediamo emergere l’ipocrisia umana dietro la patina di perbenismo, il conformismo dietro le pretese di rivoluzione, la tradizione più conservatrice dietro i grandi ideali. Il risultato è uno spettacolo spassoso, stridente e per certi versi molto attuale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Si riflette con “Una settimana di bontà 1975“. Una discesa nel buio degli Anni di Piombo
Leggi anche: Una settimana nel secolo scorso. Dal surrealismo agli anni di piomboVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una settimana nel secolo scorso. Dal surrealismo agli anni di piombo; Una Settimana di Bontà 1975 al Teatro Fontana di Milano – Recensione; Sidewalk Kitchens, il collettivo milanese delle bontà di strada; Cosa fare a Milano oggi 13 febbraio: Sicilia bedda al TAM e Depero alla Bagatti Valsecchi.
UNA SETTIMANA DI BONTÀ 1975Nel 1975 fonda con Emanuele Luzzati, Aldo Trionfo, Giannino Galloni, Rita Cirio, Eugenio Buonaccorsi, Mario Bagnara e un gruppo di attori, tra cui Myria Selva, Mario Marchi e Piero Boragina, il Teatro ... politicamentecorretto.com
Una settimana nel secolo scorso. Dal surrealismo agli anni di piomboAl Fontana Emanuele Conte col testo del ’75 scritto dal padre Tonino. E ispirato all’opera di Max Ernst del ’33 ... ilgiorno.it
FONTANA DI TREVI: 50MILA VISITATORI NELLA PRIMA SETTIMANA CON IL TICKET, INCASSO DI 85MILA EURO La Fontana di Trevi entra ufficialmente nell’era dei biglietti a pagamento. Nella sua prima settimana di accesso a ticket, la celebre attrazione ro - facebook.com facebook