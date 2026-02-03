Disservizi e rischi per pedoni | il quartiere Via dei Filosofi chiede interventi urgenti alla Giunta comunale

A Perugia, i residenti e i pedoni di Via dei Filosofi chiedono interventi immediati. I marciapiedi sono pieni di buche e rotture, e la segnaletica non aiuta a orientarsi. La situazione si fa pericolosa, specialmente per chi cammina con bambini o persone anziane. La gente denuncia che i disservizi aumentano ogni giorno, creando rischi concreti e disagio. Ora, si aspettano risposte dalla Giunta comunale per mettere fine a questa emergenza.

A Perugia, nel quartiere storico di Via dei Filosofi, la vita quotidiana di residenti e pedoni è messa a rischio da marciapiedi in condizioni precarie e da una segnaletica inadeguata. L’emergenza è stata formalmente sollevata lunedì 2 febbraio 2026, quando il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrosinistra, con il sostegno anche di parte della minoranza. Il documento, basato su un dossier concreto, chiede alla Giunta comunale, guidata dalla sindaca Ferdinandi, l’attuazione di interventi urgenti per ripristinare la sicurezza stradale in un’area che si trova a pochi passi dalle mura medievali della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Giunta di Perugia ha ricevuto un dossier che denuncia tratti di marciapiedi pericolosi e una segnaletica scarsa in via dei Filosofi.

