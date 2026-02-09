Due donne coinvolte nel caso di omicidio a Castellina in Chianti si sono presentate in tribunale. Sono state arrestate e ora devono rispondere delle accuse di omicidio premeditato. La procura ha fatto sapere che ci sono indizi che puntano alla premeditazione, anche grazie a ricerche online trovate sul loro conto. La vicenda sta tenendo banco tra la gente del paese, con molte domande ancora senza risposta.

di Laura Valdesi SIENA Il giallo di Castellina in Chianti vive oggi un nuovo passaggio cruciale. Perché da giovedì scorso le due donne accusate del presunto omicidio di Franca Genovini – secondo la procura premeditato come confermebbero ricerche on line su come si uccide una persona –, saranno in tribunale. L’interrogatorio di garanzia (salvo sorprese dell’ultima ora) va effettuato entro 5 giorni dall’arresto. L’udienza potrebbe svolgersi in contemporanea con quella al terzo piano della Corte di Assise per il delitto di via del Villino. Il presunto omicida, Fernando Porras Baloy, è tornato in cella qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giallo di Castellina in Chianti. Le donne arrestate dal giudice. Accusate di omicidio premeditato

Approfondimenti su Castellina in Chianti

Questa mattina a Castellina in Chianti sono state arrestate due donne, di 37 e 25 anni, con l’accusa di aver ucciso un’anziana donna nella sua casa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castellina in Chianti

Argomenti discussi: Franca derubata e uccisa a 85 anni, la svolta dopo un anno e mezzo: due donne in carcere, una è parente della vittima; Siena, giallo risolto dopo un anno e mezzo: Franca Genovini è stata uccisa. Due donne in carcere; Vicentina accusata di omicidio: il giallo dell'eredità e il bonifico della sera prima; Anziana rapinata e uccisa in casa, arrestate la nipote e una donna vicentina: la svolta nei video delle telecamere di sorveglianza.

Il giallo di Castellina in Chianti. Le donne arrestate dal giudice. Accusate di omicidio premeditatodi Laura ValdesiSIENAIl giallo di Castellina in Chianti vive oggi un nuovo passaggio cruciale. Perché da giovedì scorso le due donne accusate del presunto omicidio di Franca Genovini – secondo la proc ... lanazione.it

Giallo di Castellina, che rebus. Fari accesi sulle pelletterie. Disabili maltrattate: s’indagaL’attività della procura è un caleidoscopio, molti casi mai saliti alla ribalta della cronaca. Tribunale, si continua ad eliminare l’arretrato. Giudici di pace, servono addetti. msn.com

Il giallo di Castellina in Chianti (Siena): nell’agosto del 2024 l’85enne venne trovata morta su una sedia della sua abitazione. Stamani in manette una parente 37enne della donna e una 25enne vicentina facebook