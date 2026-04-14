Giovedì 16 aprile alle 21:00, presso Ballast – Officine Creative a Pisa, prosegue la rassegna Spazio Tempo Presente dedicata alle scritture teatrali contemporanee. La serata prevede la messa in scena di “Il principe dei sogni belli”, un testo scritto da Tobia Rossi. L’evento si svolge nella sede di via Giunta Pisano 14 e fa parte di un ciclo di spettacoli dedicati al teatro attuale.

Giovedì 16 aprile alle 21:00 prosegue a Ballast – Officine Creative (via Giunta Pisano 14, Pisa) la Rassegna Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo con “Il principe dei sogni belli” di Tobia Rossi. La rassegna nasce dalla collaborazione tra il Teatro Nuovo di Pisa, la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Il Principe Maurice e il mondo della notte: “Yab, Meccanò, Villa Kasar, Cocoricò, quando le discoteche erano sogni"Firenze, 12 febbraio 2026 – C’è chi la notte l’ha attraversata, e chi invece l’ha trasformata in un palcoscenico.

IL PRINCIPE DEI SOGNI BELLI - TEASER TRAILER