Della stessa sostanza dei sogni – Il principe blu | la favola che parla di Sla e felicità

Uno spettacolo teatrale musicale mette in scena la storia di un uomo del Salento, ispirata alla sua esperienza con la Sla. La rappresentazione si concentra sulle emozioni legate alla malattia, cercando di trasmettere un messaggio di speranza e sensibilizzazione. L’opera si intitola “Della stessa sostanza dei sogni – Il Principe Blu” e si svolge a Lecce. La produzione si basa su un racconto che unisce temi di malattia e felicità.

LECCE - “Della stessa sostanza dei sogni – Il Principe Blu” è lo spettacolo teatrale musicale, ispirato alla storia del salentino Gaetano Fuso, che affronta con delicatezza il tema della malattia e delle emozioni che essa comporta. Con un nuovo allestimento firmato Orpheo Space, con 2HE-IO POSSO e Ventinovenove, per la regia di Mino Profico e la direzione artistica di Francesco Spedicato, si prepara a tornare in scena il 7 aprile a Lecce, il 13 a Roma, in piazza del Popolo, per l’atteso debutto tra gli eventi della Festa della Polizia, e il 23 aprile a Novoli. Lo spettacolo è tratto dal libro “Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli" (edizioni la meridiana) di Giorgia Rollo e Paola Pasquino, con le illustrazioni di Eleonora Luceri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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In scena il 7 aprile a Lecce Della stessa sostanza dei sogni – Il Principe BluDella stessa sostanza dei sogni – Il Principe Blu sarà in scena martedì 7 aprile 2026 nella Sala Teatro di Orpheo Space a Lecce (Via Moricino 10a). Per questa data zero l’ingresso è con offerta ... corrieresalentino.it

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