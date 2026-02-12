Il Principe Maurice e il mondo della notte | Yab Meccanò Villa Kasar Cocoricò quando le discoteche erano sogni

Firenze, 12 febbraio 2026 – La notte fiorentina si ricorda ancora attraverso le storie di chi ha vissuto quegli anni, tra discoteche come Yab, Meccanò, Villa Kasar e Cocoricò. Sono ricordi di sogni, di musica e di feste che hanno segnato un’epoca. Oggi, il Principe Maurice ripercorre quei momenti, raccontando come ha trasformato i locali notturni in veri e propri palcoscenici. Per alcuni, la notte era un’esperienza da vivere, per altri un mondo da creare.

Firenze, 12 febbraio 2026 – C’è chi la notte l’ha attraversata, e chi invece l’ha trasformata in un palcoscenico. Principe Maurice, all'anagrafe Maurizio Agosti Durazzo, è una delle figure più iconiche e visionarie dello spettacolo notturno europeo. Performer, attore, cantante, regista di eventi, protagonista di epoche irripetibili tra il Plastic di Milano, il Cocoricò di Riccione, l’ Insomnia e il Carnevale di Venezia, Maurice non è mai stato soltanto un dj o un personaggio da consolle. È stato, e resta, un creatore di mondi. Il 12 febbraio sarà protagonista in piazza San Marco per il Carnevale di Venezia, una cornice che sembra cucita addosso alla sua storia artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Principe Maurice e il mondo della notte: “Yab, Meccanò, Villa Kasar, Cocoricò, quando le discoteche erano sogni" Approfondimenti su Maurice Mondo della notte Il Cocoricò ha trasformato l’Arena nella cattedrale della musica elettronica: e il principe Maurice era il ‘cardinale’ Il Cocoricò di Riccione ha recentemente ampliato il suo prestigio, portando il suo celebre party Memorabilia all’Unipol Arena di Bologna, segnando un importante traguardo per il club. Dal Cocoricò all'Unipol Arena, il Principe Maurice nelle vesti di 'cardinale' accende gli animi Il Principe Maurice si esibisce in una performance spettacolare, trasformandosi temporaneamente in 'cardinale' durante il trentennale di Memorabilia a Bologna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Maurice Mondo della notte Argomenti discussi: Giovedì Grasso serata con DIONYSUS SQUARE PARTY; Venezia, presentate le dodici Marie del Carnevale Olimpico 2026; Carnevale di Venezia, un giovedì grasso di festa popolare e rievocazione storica; Carnevale 2026, corteo in gondola e bagno di folla per le 12 Marie. Il Cocoricò ha trasformato l’Arena nella cattedrale della musica elettronica: e il principe Maurice era il ‘cardinale’Riccione, 15 dicembre 2025 – Il Cocoricò di Riccione esce dalla Piramide e conquista Bologna. Domenica 7 dicembre lo storico club romagnolo ha celebrato il trentennale del suo party più iconico, il ... ilrestodelcarlino.it Ciao ragazzi, domenica 8 Febbraio le nostre miss sono state invitate al carnevale di Venezia dal principe Maurice . Questo è un piccolissimo indizio dei costumi che indosseranno quel giorno , continuate a seguirci per altri indizi. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.