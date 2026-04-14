Il 13 aprile, il primo ministro canadese Mark Carney ha ottenuto la maggioranza in parlamento dopo aver conquistato più seggi rispetto agli altri partiti. La vittoria arriva al termine di una campagna elettorale durata diverse settimane, durante la quale sono stati discussi vari temi legati alla politica interna ed economica del paese. La conquista della maggioranza consente al governo di procedere con il proprio programma legislativo senza necessità di alleanze con altri gruppi politici.

Il 13 aprile il primo ministro canadese Mark Carney si è assicurato la maggioranza in parlamento e potrà quindi affrontare con maggiore efficacia la guerra commerciale scatenata dal presidente statunitense Donald Trump. Le vittorie sono state ottenute nelle circoscrizioni di University-Rosedale e Scarborough Southwest. I risultati di una terza elezione suppletiva che si è svolta nella provincia francofona del Québec non sono ancora noti, ma è in corso un testa a testa tra il Partito liberale e il Bloc québécois. Con queste due vittorie i liberali sono arrivati a controllare 173 seggi alla camera dei comuni, su un totale di 343. “Carney potrà ottenere l’approvazione delle leggi senza dover ricorrere al sostegno dell’opposizione”, ha dichiarato Andrew McDougall, un esperto di politica canadese presso l’università di Toronto.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il primo ministro canadese Mark Carney ottiene la maggioranza in parlamento

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Canada's Carney survives crucial budget vote #politics

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