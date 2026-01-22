Il discorso diventato virale del premier canadese Mark Carney | Le potenze medie devono agire insieme perché se non sei al tavolo sei nel menù

Durante il World Economic Forum di Davos, il premier canadese Mark Carney ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra potenze medie. Con il suo intervento, ha evidenziato che, per evitare di essere esclusi o manipolati, è fondamentale agire uniti e resistere alle pressioni economiche, anche da parte di paesi alleati. Un appello alla solidarietà internazionale per promuovere un sistema più equo e stabile.

È un piacere – e un dovere – essere con voi in questo momento di svolta per il Canada e per il mondo. Oggi parlerò della rottura dell’ordine mondiale, della fine di una bella storia e dell’inizio di una realtà brutale in cui la geopolitica tra le grandi potenze non è soggetta ad alcun vincolo. Ma vi propongo anche un’altra tesi: che altri Paesi, in particolare le potenze di medio livello come il Canada, non sono impotenti. Hanno la capacità di costruire un nuovo ordine che incarni i nostri valori, come il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidarietà, la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il memorabile discorso di Carney: «Le medie potenze agiscano insieme, se non siedi al tavolo sei nel menu»Il discorso del premier canadese al Forum evidenzia un mondo in rapido cambiamento, in cui le medie potenze devono collaborare per mantenere stabilità.

“L’ordine mondiale è finito, inizia una realtà brutale. Ecco cosa dobbiamo fare”: il discorso del premier canadese Carney a DavosIl discorso del primo ministro canadese Mark Carney a Davos evidenzia un cambiamento nelle dinamiche globali, sottolineando la necessità di alleanze per affrontare le sfide derivanti da un nuovo ordine mondiale.

