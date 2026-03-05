Il primo ministro canadese ha dichiarato che il paese potrebbe partecipare a un’azione militare legata al conflitto in Iran, anche se non ha escluso questa possibilità. Ha inoltre precisato che il governo è disposto a sostenere i partner internazionali qualora si rendesse necessario un intervento. La sua dichiarazione si riferisce alla possibilità di un coinvolgimento militare senza specificare tempi o modalità precise.

Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che, sebbene la partecipazione a un’azione militare a causa del conflitto in Iran non possa essere completamente esclusa, il Canada è impegnato a supportare i suoi alleati se necessario. “Il governo canadese sta seguendo da vicino le ostilità legate all’Iran in tutto il Medio Oriente e sollecita tutti i canadesi in Iran a rifugiarsi sul posto. I canadesi nella regione più ampia dovrebbero seguire le raccomandazioni locali e prendere tutte le precauzioni necessarie”. “La posizione del Canada resta chiara: la Repubblica islamica dell’Iran è la principale fonte di instabilità e terrore in tutto il Medio Oriente, ha uno dei peggiori record al mondo in materia di diritti umani e non deve mai essere autorizzata a ottenere o sviluppare armi nucleari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il primo ministro canadese Carney afferma di “non escludere un ruolo militare nella guerra con l’Iran”

AI in guerra: da Claude a Palantir, l’Iran come primo teatro della rivoluzione militareGaza è stata la prova generale, l’Iran la prima assoluta: l’intelligenza artificiale sbarca in un conflitto su larga scala come elemento integrante...

Canada, strage di Tumbler Ridge: il primo ministro Carney visita il memorialeIl primo ministro canadese Mark Carney e il leader conservatore Pierre Poilievre hanno visitato un memoriale per le vittime della sparatoria di...

Contenuti e approfondimenti su Il primo ministro canadese Carney....

Temi più discussi: India-Canada, il disgelo vale 50 miliardi: anche l’energia atomica nella nuova alleanza; India e Canada annunciano accordi sull’uranio e sulle terre rare; Il primo ministro del Canada è in India per migliorare i rapporti tra i due paesi, molto tesi dopo l'omicidio di un attivista sikh; Iran, il primo ministro canadese Carney chiede rapida de-escalation.

Iran, il primo ministro canadese Carney chiede rapida de-escalationRoma, 4 mar. (askanews) - Il primo ministro canadese Mark Carney ha chiesto una rapida de-escalation nel conflitto scatenato dagli attacchi Usa-Israele contro l'Iran, esortando tutte le parti a rispet ... quotidiano.net

Canada e la nuova dottrina Carney: un baluardo per l’ordine internazionaleIn un momento di estrema frammentazione globale, il Canada sta emergendo come una voce critica e propositiva nel tentativo di ricostruire ... dailyexpress.it

Un suicidio come sai iniziato nei Balcani 30 anni fa... Comunque potrebbe esserci in Spagna un effetto Trump come in Canada dove Carney, che non aveva chance, ha vinto beneficiando delle minacce del Don il Barbaro x.com

#Iran, il primo ministro canadese #Carney chiede rapida de- escalation - facebook.com facebook