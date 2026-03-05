Il primo ministro canadese Carney afferma di non escludere un ruolo militare nella guerra con l’Iran

Il primo ministro canadese ha dichiarato che il paese potrebbe partecipare a un’azione militare legata al conflitto in Iran, anche se non ha escluso questa possibilità. Ha inoltre precisato che il governo è disposto a sostenere i partner internazionali qualora si rendesse necessario un intervento. La sua dichiarazione si riferisce alla possibilità di un coinvolgimento militare senza specificare tempi o modalità precise.

Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che, sebbene la partecipazione a un’azione militare a causa del conflitto in Iran non possa essere completamente esclusa, il Canada è impegnato a supportare i suoi alleati se necessario. “Il governo canadese sta seguendo da vicino le ostilità legate all’Iran in tutto il Medio Oriente e sollecita tutti i canadesi in Iran a rifugiarsi sul posto. I canadesi nella regione più ampia dovrebbero seguire le raccomandazioni locali e prendere tutte le precauzioni necessarie”. “La posizione del Canada resta chiara: la Repubblica islamica dell’Iran è la principale fonte di instabilità e terrore in tutto il Medio Oriente, ha uno dei peggiori record al mondo in materia di diritti umani e non deve mai essere autorizzata a ottenere o sviluppare armi nucleari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

