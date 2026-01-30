Il presidente nazionale del sindacato italiano Balneari ha incontrato gli operatori del settore danneggiati dal ciclone Harry

Il presidente del sindacato italiano dei balneari ha incontrato gli operatori colpiti dal ciclone Harry in Sicilia. Molti di loro hanno perso tutto, le spiagge sono state devastate e le attività ferme da settimane. Gli operatori chiedono aiuto e si preparano a ricostruire, nonostante le difficoltà. La rabbia e lo sconforto sono tanti, ma c’è anche la volontà di non arrendersi.

Il presidente del Sindacato italiano Balneari di Fipe Confcommercio ha incontrato i titolari dei lidi della scogliera di Catania e Aci Castello e quelli della Plaia nella sede di Confcommercio etnea "Senza il mare il turismo muore». Poche parole che racchiudono tutta la rabbia, lo sconforto, ma al tempo stesso, la voglia di rialzarsi, di chi, dopo il passaggio del ciclone Harry dalle coste della Sicilia orientale, ha perso la propria attività. A pronunciarle, appena arrivato a Catania, dopo aver verificato la situazione anche a Catanzaro, è Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano Balneari di Fipe Confcommercio". Anche i balneari potranno usufruire degli aiuti dopo i danni del ciclone Harry La Regione ha deciso di aiutare anche i balneari colpiti dal ciclone Harry. Maltempo, sopralluogo del presidente Schifani nei comuni colpiti dal ciclone Harry Il presidente Schifani ha effettuato sopralluoghi nei comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

