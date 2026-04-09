Lorenzo Mariani nuovo ad di Leonardo Cattaneo confermato all' Enel Descalzi all' Eni

Il ministero dell'Economia, azionista di Leonardo, ha annunciato il nome di Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e di Francesco Macrì come presidente, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le altre aziende, sono stati confermati rispettivamente Cattaneo come dirigente di Enel e Descalzi come amministratore di Eni. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente nelle ultime ore.

In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l'ad ed il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo. Per Eni vengono indicati Claudio Descalzi amministratore delegato e Giuseppina Di Foggia presidente. Per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel il ministero dell'Economia conferma invece Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni come presidente. Infine, ai vertici Enav sono indicati Sandro Pappalardo presidente e Igor de Biasio amministratore delegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lorenzo Mariani nuovo ad di Leonardo. Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'Eni Mariani nuovo a.d di Leonardo, Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo... Temi più discussi: Leonardo, Lorenzo Mariani in pole per il dopo Cingolani; Leonardo, soluzione interna per il dopo Cingolani: spunta Gian Piero Cutillo, ma Lorenzo Mariani resta in pole; Nomine, Mariani in pole per guidare Leonardo; Nomine all’ultimo round. Sfida Mariani-Cutillo per la guida di Leonardo. Lorenzo Mariani nuovo ad di Leonardo. Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come ... quotidiano.net Mariani nuovo a.d di Leonardo, Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuov ... ansa.it COME FINIRA' IL DUELLO TRA LORENZO MARIANI E PIERO CUTILLO ALL'ITALIANA, SENZA SCONFITTI... x.com La società resta al centro del dibattito sulla possibilità di un cambio al vertice, con la poltrona dell'amministratore delegato che sembra traballare. Tra i possibili successori Lorenzo Mariani e Gian Piero Cutillo - facebook.com facebook