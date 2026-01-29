La ricerca pisana fa un passo avanti contro il diabete di tipo 2. Uno studio pubblicato su DiabetesMetabolism Research and Reviews mostra che una terapia combinata di due farmaci, Empagliflozin e Linagliptin, non solo aiuta a controllare meglio i livelli di zucchero nel sangue, ma cambia anche il microbiota urinario. Questo potrebbe aiutare a prevenire infezioni nelle persone con diabete.

Pisa, 29 gennaio 2026 – Uno studio clinico pisano pubblicato su DiabetesMetabolism Research and Reviews ha evidenziato come la terapia combinata con due farmaci antidiabetici, Empagliflozin, un SGLT2 inibitore e Linagliptin, un DPP-IV inibitore, oltre a migliorare il controllo metabolico nei pazienti con diabete di tipo 2, modifichi anche il profilo del loro microbiota urinario, ossia l’insieme di microbi che popolano la vescica e l'apparato urinario, prevenendo la potenziale insorgenza di infezioni. Lo studio è frutto della collaborazione tra i gruppi di ricerca guidati da Anna Solini, associata di Medicina interna all’Università di Pisa nonché direttrice della Sezione dipartimentale di Medicina interna a indirizzo metabolico dell’Aoup e da Emilia Ghelardi, associata di Microbiologia e Microbiologia clinica all’ateneo pisano nonché direttrice della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medicina: dall’Aoup una nuova terapia per contrastare il diabete tipo 2

Approfondimenti su Pisa Diabete

Un nuovo studio pisano dimostra che una terapia combinata può migliorare il controllo del diabete di tipo 2.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pisa Diabete

Argomenti discussi: Specializzandi da tutta Italia a Pisa per il primo campus di chirurgia toracica; Laura Vernuccio eletta presidente della sezione regionale dell'Associazione italiana di psicogeriatria; Policlinico di Palermo, attivato il nuovo ambulatorio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale per la gestione delle anemie ferro-carenziali; Ricerca: l'Aoup sviluppa una terapia combinata che migliora il controllo del diabete tipo 2.

Aoup, Chirurgia Robotica al 1 postoNel corso dell’anno, il centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup ha raggiunto il traguardo di 1870 interventi, confermando il ... msn.com

Displasia broncopolmonare. Ricerca Aoup per curarlaStudio toscano condotto dai ricercatori Luca Filippi (Unipi) e Alessandro . Pini (Unifi) che offre nuove prospettive terapeutiche per i neonati prematurio. . msn.com

Medicina territoriale e assistenza, Piero Lacorazza (PD): "Massima trasparenza" È oggettivo il caos: dalla riforma con presunta avanzata francese stanno seguendo ritirate spagnole È evidente che non c’è una pianificazione, una strategia e la confusione re - facebook.com facebook