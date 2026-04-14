Il Pontedera guarda già al futuro BR Football Italia rassicura | Impegno fermo in qualsiasi categoria

Il Pontedera si prepara a ripartire dopo la conclusione del campionato di Serie C 202526, che si è concluso con una retrocessione. La società, nonostante la delusione, ha confermato l’impegno a continuare a competere in qualsiasi categoria, come rassicura BR Football Italia. Il club ha già avviato i primi passi per la ricostruzione, guardando al futuro con l’obiettivo di riorganizzarsi e rafforzarsi.

PONTEDERA – L’epilogo amaro del campionato di Serie C 202526 costringe l’ambiente granata a fare i conti con una profonda amarezza sportiva, ma la società è già proiettata verso la ricostruzione. La proprietà BR Football Italia ha infatti diffuso una nota per condividere la “grande delusione” del momento, stringendosi attorno ai tifosi, all’intera città e al bacino degli sponsor. L’attuale dirigenza ha ricordato le tempistiche e le condizioni del proprio insediamento, avvenuto lo scorso 19 febbraio. Fin dall’inizio del nuovo percorso, la situazione si presentava fortemente compromessa: il team stazionava già all’ultimo posto della graduatoria e le tempistiche impedivano di sfruttare il mercato per fornire nuovi giocatori al terzo allenatore avvicendatosi sulla panchina.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Pontedera guarda già al futuro. BR Football Italia rassicura: “Impegno fermo in qualsiasi categoria” Br Football rassicura la piazza: “Impegno immutato, lottiamo per la salvezza e per il futuro”PONTEDERA – Nella giornata di ieri, la nuova proprietà dell’Us Città di Pontedera, Br Football, ha diffuso una nota ufficiale rivolta all’intera... Pontedera, il futuro è iniziato: club ufficialmente nelle mani di BR FootballUS Città di Pontedera comunica che presso lo studio del motaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle... Serie A table #football #italy #calcio #italia #seriea - facebook.com facebook La Gazzetta dello Sport reports that Inter, Juventus, Milan and Palermo will meet in Australia in August for three pre-season friendlies, including the Derby della Madonnina and the Derby d'Italia. x.com