Br Football rassicura la piazza | Impegno immutato lottiamo per la salvezza e per il futuro

Br Football, la nuova proprietà dell’Us Città di Pontedera, ha inviato una nota ufficiale rivolta ai tifosi e alla comunità locale. La società ha confermato che l’impegno rimane invariato e che l’obiettivo principale è la salvezza, oltre a lavorare per il futuro del club. La comunicazione è stata diffusa ieri, con l’intento di rassicurare i sostenitori sulla continuità delle strategie sportive e societarie.

PONTEDERA – Nella giornata di ieri, la nuova proprietà dell’Us Città di Pontedera, Br Football, ha diffuso una nota ufficiale rivolta all’intera piazza granata. L’intento della dirigenza è duplice: fare quadrato attorno alla squadra in questo difficile finale di stagione e ribadire la solidità del progetto imprenditoriale, a prescindere dalle attuali contingenze di classifica. Il peso del passato e il mercato di riparazione. L’acquisizione della società si è concretizzata in una fase stagionale fortemente compromessa, un elemento su cui i nuovi vertici hanno voluto porre l’accento per inquadrare le difficoltà del presente. Nel documento, la... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Br Football rassicura la piazza: “Impegno immutato, lottiamo per la salvezza e per il futuro” Articoli correlati Pontedera, il futuro è iniziato: club ufficialmente nelle mani di BR FootballUS Città di Pontedera comunica che presso lo studio del motaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle... Pallacanestro, Matiasic: "Il mio impegno per Trieste rimane immutato"“Ciò che queste ricostruzioni speculative non riescono a trasmettere è che il mio impegno per Trieste rimane immutato”, è il commento di Paul... Una selezione di notizie su Football rassicura BR football rassicura il popolo granata: Saremo sempre al fianco della cittàPontedera, la proprietà: Anche in caso di retrocessione non cambierà l’impegno assunto ... msn.com Pontedera, comunicato BR Football: Abbiamo ereditato uno scenario sportivo complicatoMessaggio ai tifosi del Pontedera da parte della BR Football in vista di questo rush finale del campionato: Quando la BR Football ha deciso di investire. tuttomercatoweb.com