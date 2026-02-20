Pontedera il futuro è iniziato | club ufficialmente nelle mani di BR Football

US Città di Pontedera comunica che presso lo studio del motaio Marinella, a Pontedera, si è perfezionato il trasferimento di proprietà del 95% delle quote sociali alla società BR Football. Con tale operazione, BR Football assume il ruolo di socio di controllo del Club, in un’ottica di continuità e sviluppo. Nel contempo, è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, così composto:- Presidente e AD Gustavo Nikitiuk- Vicepresidente: Stefano Lucchesi- Consiglieri: Eduardo Tega, Paolo Pastacaldi e Fabio Scripilliti La Società esprime la propria riconoscenza ai soci uscenti, al presidente Simone Millozzi e al Cda per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto in questi anni e formula un grande in bocca al lupo ai nuovi membri.🔗 Leggi su Pisatoday.it

