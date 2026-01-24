Fondazione Armr | la XXXIII Cerimonia premia la ricerca scientifica e i giovani talenti

Il 24 gennaio 2026, nella Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, la Fondazione Armr ha ospitato la XXXIII Cerimonia di premiazione, dedicata al riconoscimento dei giovani talenti e alla promozione della ricerca scientifica sulle malattie rare. Da oltre trent’anni, questa iniziativa sostiene l’innovazione e l’indipendenza nel settore, confermando il proprio impegno nel favorire lo sviluppo di progetti di ricerca e formazione promettenti.

Sabato 24 gennaio 2026, nella Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, la Fondazione Armr – Aiuti Ricerca Malattie Rare (nella fotografia di Alex Persico) ha celebrato la XXXIII Cerimonia di consegna delle Borse di Studio, dei Grant di Ricerca e dei Career Development Program Armr 2026, un appuntamento che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per il sostegno alla ricerca scientifica indipendente. Un evento che racconta una visione chiara: la ricerca ha bisogno di metodo, tempo e fiducia. Ed è proprio dalla fiducia – quella dei volontari e donatori – che nasce la forza della Fondazione Armr.🔗 Leggi su Bergamonews.it

