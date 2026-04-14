L’ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale, diffuso durante le Spring meetings a Washington, evidenzia un rallentamento del Prodotto interno lordo globale, mentre i prezzi continuano a salire. Tra le notizie più rilevanti, il prezzo del petrolio di Hormuz viene segnalato in aumento, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle cause. La situazione economica internazionale si mantiene complessa, con segnali di rallentamento economico e pressioni inflazionistiche.

C’è una frase che più di tutte colpisce nell’ultimo World economic outlook del Fondo monetario internazionale, diffuso a margine degli Spring meetings in corso a Washington. “I rischi al ribasso prevalgono: le tensioni geopolitiche potrebbero aggravarsi ulteriormente, trasformando la situazione nella più grave crisi energetica dei tempi moderni, oppure potrebbero esplodere tensioni politiche interne”. Parole che la dicono lunga sulla gravità della situazione legata alla crisi iraniana e alla chiusura dello stretto di Hormuz. Insomma, ancora una volta l’economia globale rischia di deragliare dalla rotta, questa volta a causa della guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pil frena e i prezzi salgono. Il prezzo di Hormuz secondo il Fmi

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