Il peso delle infrazioni stradali | Firenze e Siena dominano la top 10 nazionale delle sanzioni pro capite

Nel 2025, la Toscana si distingue per il numero di sanzioni stradali per ogni 1000 abitanti, con due città che occupano le prime posizioni nella classifica nazionale. Firenze e Siena sono le città che registrano il maggior numero di infrazioni per capite, contribuendo a far salire la regione al vertice di questa particolare graduatoria. I dati ufficiali mostrano come il fenomeno delle sanzioni sia particolarmente elevato in queste aree rispetto ad altri territori italiani.

La Toscana si ritaglia un ruolo di primo piano nel bilancio delle sanzioni stradali del 2025. Le ultime analisi effettuate sui dati Siope evidenziano infatti come due capoluoghi della regione siano ai vertici nazionali per quanto riguarda l’impatto economico delle multe rapportato alla popolazione residente. Il primato di Firenze. A dominare la classifica italiana del rapporto pro capite è Firenze. Con una popolazione di circa 363mila abitanti e un volume di incassi elevatissimo, il capoluogo toscano registra un valore di 202 euro per ogni cittadino. Un dato che evidenzia un forte inasprimento rispetto ai 170 euro calcolati nel corso del 2024.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il peso delle infrazioni stradali: Firenze e Siena dominano la top 10 nazionale delle sanzioni pro capite Multe, Firenze sul podio nazionale: incassi record. Siena seconda per sanzioni pro capiteFirenze, 9 aprile 2026 – Firenze si conferma tra le “capitali” italiane delle multe. Multe a livelli record a Siena. Gli incassi pro capite raggiungono il doppio della media nazionaleSiena, 25 gennaio 2026 – La statistica non mente anche se deve tenere conto di tanti fattori, tra i quali il fatto di vivere in una terra ad alta... Controradio Firenze. . Mita is a virus del 14 aprile 2026 Giulia Reali e Filippo Maria Disperati - facebook.com facebook In #A1 rallentamenti tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa nord e Firenze Scandicci verso Roma #viabiliTOS x.com