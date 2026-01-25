multe a livelli record a siena gli incassi pro capite raggiungono il doppio della media nazionale

A Siena, le multe elevate hanno portato gli incassi pro capite a superare di molto la media nazionale. Questa tendenza riflette le caratteristiche della città, nota per la sua forte presenza turistica e l’alta densità abitativa. Analizzare questi dati aiuta a comprendere meglio le dinamiche locali e le sfide legate alla gestione del traffico e delle normative in un contesto così particolare.

Siena, 25 gennaio 2026 – La statistica non mente anche se deve tenere conto di tanti fattori, tra i quali il fatto di vivere in una terra ad alta densità turistica. Sta di fatto che in base alla rilevazione Codacons basata sui dati Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti locali), i comuni in provincia di Siena hanno incassato poco più di 17,5 milioni di euro, circa 67 euro pro capite. Un dato che sale ancora se riferito agli unici tre comuni tra i 20mila e i 60mila abitanti e cioè Siena, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa: qui gli incassi complessivi sono stati poco meno di nove milioni di euro, vale a dire circa 90 euro pro capite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

