Un personal trainer è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa a Foggia. L’uomo stava passeggiando con il cane in un orario serale quando è stato raggiunto da quattro colpi alle spalle. La scena si è svolta nei pressi della sua abitazione. Al momento, non ci sono dettagli sul movente né sui sospetti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle mentre di sera passeggiava col cane a pochi passi da casa sua. E’ morto così Annibale Carta, personal trainer 42enne di Foggia conosciuto da tutti come Dino, e che tutti descrivono come una brava persona. Il movente è ancora un mistero così come lo è l’assassino che ha usato una pistola di piccolo calibro, perdendo per strada il caricatore che è stato trovato per terra dagli investigatori. Ha sparato a non più di un metro e mezzo dalla vittima, portando a segno tutti e quattro i colpi mortali. I carabinieri che indagano sull'accaduto, coordinati dalla procura di Foggia, hanno ascoltato famigliari, vicini e amici della vittima ma al momento elementi per ricostruire un movente non ci sono.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il personal trainer Annibale Carta freddato sotto casa a Foggia, mistero sul movente

Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13...

Ucciso a colpi di pistola a Foggia il personal trainer Annibale Carta: era vicino casa con il caneUcciso alle spalle con quattro colpi di pistola mentre passeggiava con il cane vicino alla sua abitazione.

Temi più discussi: Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il cane; Foggia, il giallo del personal trainer incensurato freddato per strada: chi era Annibale Carta; Foggia, personal trainer ucciso a colpi di pistola mentre passeggia con il cane: aveva 42 anni; Agguato choc a Foggia, personal trainer Annibale Carta freddato sotto casa a copi di pistola.

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Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il caneAlmeno quattro i colpi esplosi, che non gli hanno lasciato scampo. Sul selciato trovati alcuni bossoli. L'uomo, sposato e padre di due bimbe, era incensurato ... today.it

Foggia si è svegliata sotto shock dopo il violento omicidio avvenuto nella serata di ieri. La vittima è Annibale Carta, 42 anni, conosciuto in città come “Dino”, personal trainer incensurato e molto stimato. L’uomo è stato freddato in via Caracciolo, nei pressi d - facebook.com facebook

Ma non cambieranno mai. Sentite Già stano sparando cazzate a iosa su un altro omicidio, quello del povero Annibale Carta detto Dino. Non impareranno mai, dopo aver toppato alla grande con la morte di Ascione, senza vergogna, altre probabili fake news x.com