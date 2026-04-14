Il Pd cittadino | Ampia convergenza sulla ricandidatura di Tarasconi

Nella sede della Camera del Lavoro si è svolto un incontro tra il Partito Democratico cittadino, durante il quale è emersa una forte convergenza sulla proposta di ricandidatura del sindaco, presente all’assemblea. L’assemblea è stata caratterizzata da un ampio coinvolgimento dei presenti, e la maggioranza ha espresso un consenso unanime sulla scelta di sostenere nuovamente l’attuale primo cittadino come candidato da rilanciare alle prossime elezioni amministrative.

Dal confronto, ampio e partecipato, nella sede della Camera del Lavoro, è emersa una convergenza chiara e condivisa: la ricandidatura del sindaco Katia Tarasconi, presente all’assemblea, viene individuata come il punto di partenza più solido e coerente su cui costruire il percorso politico e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Emiliano Pontillo nuovo segretario cittadino del Pd: "Ora coalizione progressista ampia per ripartire" Leggi anche: Ddl antisemitismo, Segre: spero convergenza più ampia possibile Partecipazione ampia e tanto entusiasmo hanno caratterizzato l’evento di presentazione di “Resto a Somma”, il programma politico promosso da Spazio Agòn, realtà nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani del territorio che hanno scelto di investire il proprio - facebook.com facebook Il fondo patrimoniale proposto da #Tuttoscuola riapre una questione più ampia: quanto vale oggi, in Italia, il lavoro degli insegnanti E come restituire valore alla professione docente, in un sistema che da anni fatica a riconoscerne il ruolo strategico tuttoscuol x.com