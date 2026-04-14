Il Pd cittadino | Ampia convergenza sulla ricandidatura di Tarasconi

Da ilpiacenza.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede della Camera del Lavoro si è svolto un incontro tra il Partito Democratico cittadino, durante il quale è emersa una forte convergenza sulla proposta di ricandidatura del sindaco, presente all’assemblea. L’assemblea è stata caratterizzata da un ampio coinvolgimento dei presenti, e la maggioranza ha espresso un consenso unanime sulla scelta di sostenere nuovamente l’attuale primo cittadino come candidato da rilanciare alle prossime elezioni amministrative.

Dal confronto, ampio e partecipato, nella sede della Camera del Lavoro, è emersa una convergenza chiara e condivisa: la ricandidatura del sindaco Katia Tarasconi, presente all’assemblea, viene individuata come il punto di partenza più solido e coerente su cui costruire il percorso politico e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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