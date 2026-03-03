Ddl antisemitismo Segre | spero convergenza più ampia possibile

In questi giorni si discute il disegno di legge contro l’antisemitismo, con la senatrice Segre che esprime la speranza di una convergenza più ampia possibile. La senatrice si rivolge a chi sta lavorando sul testo, auspicando un consenso più ampio tra le diverse forze politiche. La discussione si concentra sui contenuti del disegno di legge e sulla volontà di raggiungere un accordo condiviso.

Roma, 3 mar. (askanews) – “Proprio in questi giorni, sulla spinta sia dei dati e delle analisi del CDEC, sia delle risultanze della Commissione anti-discriminazioni del Senato, anche la politica si è mossa per rafforzare i presidi e le azioni educative e formative a tutti i livelli, da parte dello Stato nelle sue varie articolazioni, nella scuola e nell’università, nella società in genere. Mi riferisco alla proposta di legge contro l’antisemitismo che proprio oggi, dopo un impegnativo lavoro nella commissione affari costituzionali, approda in discussione in Senato. Rinnovo il mio auspicio che si possa realizzare ‘una convergenza trasversale, la più ampia possibile’ nell’adozione di nuove norme che permettano di fronteggiare con maggiore efficacia l’ondata di antisemitismo che abbiamo davanti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

