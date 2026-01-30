Emiliano Pontillo nuovo segretario cittadino del Pd | Ora coalizione progressista ampia per ripartire

Emiliano Pontillo è il nuovo segretario del Pd di Capodrise. Durante l’assemblea degli iscritti, ha preso il posto di chi lo ha preceduto e ha annunciato una coalizione progressista più ampia per rilanciare il partito. In questi giorni, il partito si sta riorganizzando e definendo i nuovi vertici, pronti a guidare l’azione politica locale nei prossimi anni.

Nuovo assetto per i vertici del Partito democratico di Capodrise. Nel corso dell'Assemblea degli iscritti sono stati definiti gli organismi dirigenti che guideranno l'azione politica nei prossimi anni. Nel ruolo di segretario è stato eletto Emiliano Pontillo. Ad affiancarlo nel coordinamento e nella gestione politica del partito ci sarà una segreteria composta da cinque membri: Barbara Golino, Irma Halili, Vincenzo Rossetti, Pietro Capasso e Giuseppe Fattopace. Tesoriere, Enrico Pontillo. L'elezione segna un momento di ripartenza per il gruppo che si prepara ora ad affrontare le sfide sul territorio, a partire dalle Amministrative di primavera, con una squadra rinnovata e operativa.

