Il Parco del Conero alla Bit di Milano per parlare di cicloturismo

Il Parco del Conero si presenta alla Bit di Milano per promuovere il cicloturismo. Sempre più italiani scelgono di pedalare tra le Marche, e il trend sta crescendo rapidamente. La regione investe su questo settore, che attira turisti da tutta Italia. L’obiettivo è far conoscere le bellezze del territorio e incentivare le vacanze in bicicletta.

SIROLO – Il fenomeno del cicloturismo nelle Marche è in grande crescita in linea con un trend nazionale che stacca percentuali di fortissimo aumento. Nel 2024 l’incremento è stato del 54% in Italia, nel 2025 dati non ufficiali indicano un incremento simile. L’impatto economico del settore è.🔗 Leggi su Anconatoday.it

