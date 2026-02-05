L’Anima del Rito | workshop esclusivo di fotografia umanista durante la Settimana Santa

Durante la Settimana Santa, dal 2 al 4 aprile 2026, Giuseppe Lanotte terrà un workshop di fotografia umanista a Francavilla Fontana. L’evento offre l’opportunità di entrare in modo esclusivo nella vestizione privata dei Pappamusci, catturando momenti unici dei riti religiosi. La partecipazione è riservata a pochi, con l’obiettivo di raccontare con immagini autentiche e dirette questa tradizione millenaria.

FRANCAVILLA FONTANA – Dal 2 al 4 aprile 2026, il fotografo Giuseppe Lanotte guiderà un’esperienza fotografica d’autore dedicata ai riti della Settimana Santa, con un accesso molto esclusivo alla vestizione privata dei Pappamusci.Il workshop, limitato a soli 5 partecipanti, si distacca dai.🔗 Leggi su Brindisireport.it

