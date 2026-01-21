ci ho rimesso io quel limite ovunque non aveva senso e non lo rispetta nessuno

Nel gennaio 2024, Sergio Baldazzi, orefice, è diventato il primo a ricevere una multa per aver superato i nuovi limiti di velocità nella Città 30. La sua esperienza evidenzia come, spesso, le restrizioni stradali risultino poco rispettate e talvolta prive di senso, lasciando conseguenze anche a livello personale e commerciale. Questa situazione mette in luce le sfide di un sistema che, a volte, sembra non adattarsi alle esigenze reali degli utenti.

"La Città 30? Ne porto ancora le conseguenze (ride). Vengono ancora qui in negozio a parlarmene." Sergio Baldazzi, orefice, balzò all’onore delle cronache a gennaio 2024 per essere stato il primo multato ad aver trasgredito i nuovi limiti di velocità. "Ho preso la contravvenzione perché andavo a 39 chilometri orari, assurdo. Lo dissi anche allora: andare ai 30 è impossibile". La sentenza del Tar che azzera Bologna Città 30 è la sua rivincita? "Sono contento. Anche perché la misura dei 30 non ha senso. Facciano qualcosa per chi sfreccia coi motorini e coi monopattini che davanti al mio negozio, in via Mazzini (prima periferia della città, ndr), vanno velocissimi sul marciapiede". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

