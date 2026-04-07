Il Paradiso delle Signore anticipazioni 7 aprile 2026 | Johnny e Irene parlano del bacio intanto Matteo…

Nell’episodio di oggi di Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, si assisterà a un confronto tra Johnny e Irene riguardo al bacio che li ha coinvolti. Nel frattempo, Matteo si troverà in una situazione che richiederà attenzione. La puntata prosegue con le vicende dei personaggi principali, portando avanti le trame legate alle loro relazioni e decisioni.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Delia sarà entusiasta dopo aver trovato cucina nell'abito di Botteri la proposta di matrimonio. Lei non vedrà l'ora di accettare di diventare sua moglie, le amiche però le consiglieranno di attendere che lui le faccia la proposta. Johnny riuscirà finalmente a confrontarsi con Irene dopo quello che è successo tra loro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile 2026: Irene prende una decisione e spiazza JohnnyIrene prende una decisione definitiva e sorprende Johnny, mentre tra Botteri e Delia cresce l'attesa e Matteo inizia ad avere i primi sospetti.

Il paradiso delle signore, anticipazioni 13-17 aprile: Matteo racconta a Umberto e Adelaide cosa ha scoperto a LondraLe anticipazioni de Il paradiso delle signore, soap opera italiana di grande successo che va in onda tutti i giorni. Le puntate che vanno dal 13 al 17 aprile 2026 sono molto avvincenti. news.fidelityhouse.eu

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Agata confessa tutto a Mimmo, sarà un addio?Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali con le trame degli episodi de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco che cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 17 aprile 2026. comingsoon.it