Irene prende una decisione definitiva e sorprende Johnny, mentre tra Botteri e Delia cresce l'attesa e Matteo inizia ad avere i primi sospetti. Ecco cosa accadrà nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 8 aprile, alle ore 16.00 su Rai 1: le anticipazioni. Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 mercoledì 8 aprile alle ore 16.00 circa. La soap prosegue tra intrecci sentimentali e tensioni familiari, con i protagonisti chiamati a fare scelte importanti. Al centro della puntata c'è nuovamente il triangolo tra Irene, Johnny e Cesare, ma anche le prime crepe nei rapporti legati ai Marchesi e le aspettative che ruotano attorno a Botteri e Delia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile 2026: Irene prende una decisione e spiazza Johnny

Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Irene prende le distanze da JohnnyNuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

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