Nella puntata del 14 aprile 2026 di Il Paradiso delle Signore, la trama si concentra sulle azioni di Adelaide, che prosegue le sue indagini sui fratelli Marchesi. Nel frattempo, Agata continua a mantenere un atteggiamento di apparente indifferenza nei confronti di Mimmo. In questa puntata, si verificano anche momenti di tensione tra Matteo ed Ettore, con il primo che perde il controllo durante un confronto.

Nella puntata del 14 aprile de Il Paradiso delle Signore, Adelaide continua a indagare senza sosta sui fratelli Marchesi, mentre Agata fa ancora finta di niente con Mimmo. Ma è Matteo a fare qualcosa di imprevedibile. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily di Rai 1. Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 martedì 14 aprile, come sempre intorno alle ore 16.00, con una nuova puntata che prosegue le principali linee narrative della stagione. Al centro dell'episodio ci sono decisioni importanti, rapporti personali messi alla prova e situazioni ancora sospese, che continuano a evolversi giorno dopo giorno. Tra ambizioni professionali, legami sentimentali e dubbi difficili da sciogliere, i protagonisti della soap daily si trovano a fare i conti con scelte che potrebbero cambiare il loro percorso.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 aprile 2026: Matteo perde il controllo con Ettore

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