Omicidio a Massa muore papà davanti al figlio piccolo Fermati tre giovani tra i 17 e i 23 anni Il padre di uno di loro | Pagherò gli studi al bambino
Un uomo di quarantasette anni è stato colpito durante un'aggressione in una piazza centrale, davanti alla moglie e al figlio di undici anni, e successivamente è morto. La polizia ha fermato tre giovani tra i 17 e i 23 anni in relazione all'episodio. Il padre di uno dei fermati ha dichiarato che si farà carico delle spese per gli studi del bambino. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.
Secondo quanto riportato da Repubblica, un uomo di quarantasette anni è deceduto in seguito a una violenta aggressione avvenuta in una piazza centrale, davanti agli occhi disperati della compagna e del figlioletto di soli undici anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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