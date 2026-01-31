Due fondatori di Rockstar Games sono finiti sotto i riflettori dei nuovi documenti rilasciati sul caso Epstein. Una vittima ha accusato direttamente una di queste persone, riaccendendo i sospetti su un possibile collegamento tra il mondo dello spettacolo e le vicende del finanziere. La notizia sta facendo il giro del settore e crea sconcerto tra chi segue da vicino la cronaca giudiziaria.

La pubblicazione di nuovi documenti legati al caso Jeffrey Epstein sta facendo emergere accuse che coinvolgono figure di primo piano dell’industria videoludica. Tra i nomi citati compaiono Leslie Benzies e Sam Houser, due dei fondatori storici di Rockstar Games. Le accuse provengono da una delle vittime riconosciute del sistema di traffico sessuale orchestrato da Epstein e Ghislaine Maxwell. Si tratta di dichiarazioni contenute in atti ufficiali, ma che al momento non hanno prodotto conseguenze giudiziarie, con il caso che ha già acceso un forte dibattito pubblico. Insider Gaming segnala che i documenti in questione fanno parte di una recente pubblicazione del Dipartimento di Giustizia statunitense, che ha reso accessibili milioni di pagine legate alle indagini su Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Due fondatori di Rockstar Games sono presenti nei file di Epstein: sono stati accusati da una delle vittime

