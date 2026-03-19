È stato inaugurato allo stadio Diego Armando Maradona un nuovo murale realizzato dall’artista Jorit. L’opera raffigura gli undici giocatori considerati più amati dai tifosi azzurri a Napoli. La stesura si estende su una vasta parete del settore principale dello stadio, visibile a tutti i visitatori e appassionati che partecipano alle partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa mattina è stato svelato al pubblico il nuovo murale realizzato dall’artista Jorit, una magnifica opera che celebra alcuni dei più iconici calciatori del Napoli. L’opera, che decora le pareti dello Stadio Diego Armando Maradona, è stata inaugurata alla presenza dell’artista stesso e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Questo straordinario intervento artistico non rappresenta solamente un miglioramento estetico; è un tributo alla tradizione calcistica della città e al profondo legame che unisce Napoli ai suoi simboli sportivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Nuovo murale di Jorit allo stadio: i 11 volti degli azzurri più amati a Napoli.

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