il nord ovest valuta una candidatura unitaria per le olimpiadi estive

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato di aver avviato un percorso congiunto per valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per le Olimpiadi estive future. La proposta mira a unire le forze e le infrastrutture della regione in vista di un evento sportivo di grande rilievo. La decisione arriva dopo incontri tra le amministrazioni locali e regionali.

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova hanno annunciato l’avvio di un percorso congiunto per valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione delle Olimpiadi estive. Un primo orizzonte temporale sono i Giochi del 2036 o, in alternativa, quelli del 2040. Le istituzioni promotrici si sono riunite martedì 14 aprile 2026 per un primo incontro operativo, avviando formalmente il confronto. L’idea di un modello olimpico diffuso innovativo e sostenibile. Un elemento centrale della possibile candidatura, spiega una nota, è «l’impegno a costruire un progetto fortemente orientato alla sostenibilità ambientale ed economica, in linea con le più recenti indicazioni del Comitato internazionale olimpico».🔗 Leggi su Lettera43.it

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Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-OvestLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare...

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