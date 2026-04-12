Dopo più di venti ore di trattative a Islamabad, gli incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran si sono conclusi senza un accordo. Le discussioni si sono concentrate sulla questione nucleare, ma le parti non hanno trovato un’intesa. Un funzionario statunitense ha dichiarato che manca un impegno chiave sulla questione nucleare, causando la sospensione dei negoziati.

Dopo oltre venti ore di colloqui a Islamabad, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si chiude senza un accordo. La sesta settimana di guerra, iniziata il 28 febbraio con l’offensiva congiunta di Washington e Israele, si apre così con uno stallo diplomatico che conferma quanto la distanza tra le parti resti profonda, nonostante i tentativi di mediazione del Pakistan. A certificare il fallimento è il vicepresidente americano J.D. Vance, che lascia il Paese con toni netti: «Non abbiamo raggiunto un accordo» e, soprattutto, «non c’è un impegno esplicito da parte dell’Iran a non sviluppare armi nucleari». È questo, nelle parole dell’amministrazione statunitense, il nodo centrale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fallisce il negoziato Usa-Iran: il nodo nucleare blocca i colloqui

Iran-Usa, il negoziato sul nucleare fallisce: il mondo più vicino allo scontroTrattative bloccate tra Washington e Teheran su uranio e impianti atomici, mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare in Medio Oriente.

Iran-Usa, il negoziato continua. Sanzioni e nucleare, cosa c’è in balloLa notizia che emerge dal negoziato iraniano-americano di venerdì in Oman è che non sarà un round fine a sé stesso.

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