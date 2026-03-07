Patuelli Lectio magistralis | Banche urgente semplificare il dedalo di norme in Ue

Durante una lectio magistralis, il presidente di una banca ha sottolineato la complessità delle normative europee che regolano il settore. Ha evidenziato come il sistema sia caratterizzato da un intreccio di regole, competenze e responsabilità spesso sovrapposte e poco chiare. La sua richiesta è quella di semplificare le procedure per migliorare l’efficienza del settore bancario europeo.

"Un dedalo di norme, competenze e responsabilità, anche con diverse sovrapposizioni e con ben poca proporzionalità per banche di diversa natura e dimensione, che ha urgentemente bisogno di una forte razionalizzazione realizzabile innanzitutto con Testi Unici europei, sostanzialmente con Codici europei. Norme che unifichino e semplifichino le regole e coordinino le fonti del diritto, realizzando anche un unico diritto societario, e non più moltiplicando la necessità per le banche di fornire i medesimi dati a più organismi". Il presidente del gruppo La Cassa di Ravenna e dell'Abi, Antonio Patuelli, lo ha ribadito ieri a Bologna in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica.