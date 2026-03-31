In queste ore si discute molto sui social riguardo alle strategie che il club inglese dovrebbe adottare durante la prossima finestra di mercato estiva. Tra le questioni più dibattute ci sono le operazioni di acquisto e cessione, oltre a possibili interventi sul mercato dei giovani e sulla rosa attuale. Le decisioni che verranno prese avranno un impatto sulla squadra nei prossimi mesi.

2026-03-31 14:14:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Quando Michael Carrick rivarcò le porte del Carrington a gennaio, il Manchester United era sesto in campionato, senza timone, e l’atmosfera intorno al club era di tranquilla rassegnazione. Meno di tre mesi dopo, sono sul punto di assicurarsi la Champions League e giocare con una sicurezza che è stata assente all’Old Trafford per anni. È il periodo di forma più incoraggiante che lo United abbia prodotto dai primi giorni di Ole Gunnar Solskjaer, e qui sta il problema. I tifosi sanno come è finita quella storia. Il fattore benessere derivante dallo slancio di un portiere può mascherare i problemi più profondi e, se lo United non sta attento, l’estate del 2026 ripeterà gli errori che hanno caratterizzato il loro ultimo decennio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Le cinque cose che il Manchester United deve fare quest’estate

Articoli correlati

Casemiro lascerà il Manchester United in estateIl Manchester United ha confermato che il centrocampista Casemiro lascerà il club alla scadenza del suo contratto, al termine della stagione in corso.

Napoli, occhi in Premier per l’estate: c’è un obiettivo condiviso con il Manchester UnitedIl Napoli guarda già al prossimo mercato estivo e monitora con attenzione la Premier League.

C87E16: But Ofcourse He's Still Very Much A Manchester City Player - Trevor Gear On Omar Marmoush

Tutti gli aggiornamenti su Manchester United

Temi più discussi: Skinner non si scompone per il finale di stagione in salita dello United mentre si infiamma la corsa Champions; La Premier League sogna 11 squadre in Europa nella prossima stagione; Impresa del figlio di Rooney: gioca un tempo con l'Under 16 e poi uno con l'Under 18 del Manchester United, fa 5 reti e 2 assist; Manchester United News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori.

Sancho, Garnacho, Antony, Rashford e Malacia hanno informato il Manchester United della loro intenzione di lasciare il clubIl Manchester United si prepara a una rivoluzione. Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia e Jadon Sancho hanno comunicato alla dirigenza dei Red Devils la loro intenzione di ... calciomercato.com

Cinque vittoria di fila del Manchester United per tagliarsi i capelli, Amorim: Spero accada il prima possibileNell'ottobre 2024, Illet ha giurato che sui social che non avrebbe più tagliato i capelli finché lo United non avesse realizzato una striscia di successi pari a cinque successi consecutivi. Dopo un ... corrieredellosport.it

Dal Manchester United al Liverpool, passando per il Newcastle e senza dimenticare il PSG: tanti club molto ricchi sono interessati a Khéphren Thuram. La Juve però, anche se non dovesse centrare l’obiettivo Champions, non ha nessuna intenzione di priva - facebook.com facebook

K.Thuram potrebbe essere sacrificato senza la qualificazione in Champions League per salvare i conti. In POLE c’è il Manchester United! [ @Gazzetta_it] x.com