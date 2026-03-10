Conservatorio Martucci di Salerno | il nuovo presidente è Vittorio Acocella

L'ingegnere salernitano già ricopriva l'incarico di vice presidente del Consiglio d'Amministrazione. Subentra all'avvocato Luciano Provenza Cambio al vertice del Conservatorio “Martucci” di Salerno. Il nuovo presidente è l'ingegnere Vittorio Acocella, che già ricopriva l'incarico di vice presidente del Consiglio d'Amministrazione. Subentra a Luciano Provenza, il quale ha guidato la struttura fino ad oggi. A scegliere Acocella - che è da sempre un dirigente salernitano di Forza Italia - è stato direttamente il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che - come previsto dal regolamento - ha vagliato una terna di nomi designata dal Consiglio Accademico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

