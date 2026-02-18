Elezioni a Salerno Fauceglia FI replica a Orlando | Servono militanza e proposte non solo ambizioni

Roberto Orlando, notaio di Salerno, ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi a sindaco, ma ha anche criticato i partiti di centrodestra per mancanza di proposte concrete. La sua dichiarazione ha acceso il dibattito tra i rappresentanti delle forze politiche locali. Giovanni Fauceglia, portavoce di Forza Italia, ha risposto sottolineando che in campagna elettorale serve più impegno e idee realizzabili, non semplici ambizioni. La discussione si concentra ora sulla capacità di offrire programmi reali per la città.

Il centrodestra cerca l'anti-De Luca tra militanza e società civile: botta e risposta al veleno tra Orlando e Fauceglia sulle strategie per il post-amministrazione attuale A Salerno si riaccende il confronto nel centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. A innescare la polemica sono state le recenti dichiarazioni del notaio Roberto Orlando a Telecolore, che, dopo aver ricordato la sua disponibilità a candidarsi a sindaco ha criticato i partiti di centrodestra per la mancata individuazione, ad oggi, di un candidato e ha replicato anche al capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri in merito “allo yogurt scaduto” con riferimento a Vincenzo De Luca.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elezioni comunali a Salerno, il notaio Orlando: "Ho dato la disponibilità, il centrodestra non ha ancora deciso"Il notaio Roberto Orlando ha annunciato di aver offerto la propria disponibilità come candidato sindaco a Salerno, ma il centrodestra non ha ancora scelto chi sostenerlo.

Elezioni provinciali Salerno, Celano (FI): “Il risultato conferma il radicamento sul territorio”Le elezioni provinciali di Salerno hanno confermato il consolidamento della presenza di Forza Italia sul territorio, con l’elezione di due consiglieri provinciali appartenenti al partito.

