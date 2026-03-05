Napoli Conte prepara la sfida contro il Torino | senza Anguissa e De Bruyne ecco chi sarà il sostituto di Lobotka

Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Torino con alcune assenze importanti: Anguissa e De Bruyne non saranno disponibili, mentre Lobotka sarà sostituito da Gilmour nel centrocampo. L'allenatore ha deciso di affidare al giocatore scozzese, che non scende in campo dall novembre, il ruolo di regista. La partita rappresenta un momento chiave per il proseguimento della stagione.

