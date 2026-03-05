Conte prepara la sfida al Torino | il Napoli ritrova due pilastri dopo mesi di stop

Il Napoli si prepara per la partita contro il Torino e recupera due giocatori chiave dopo mesi di assenza. La squadra si avvicina all'incontro con alcuni elementi importanti disponibili, pronti a scendere in campo. La sfida rappresenta un momento cruciale per il team, che si concentra sulle strategie da adottare senza ulteriori ritardi. La partita si svolgerà tra pochi giorni.

Il Napoli ritrova due pedine fondamentali in vista della sfida contro il Torino. Nella gara in programma domani allo stadio Maradona, anticipo della ventottesima giornata di Serie A, Antonio Conte potrà infatti contare nuovamente su Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi reduci da lunghi stop per infortunio. Non arrivano però solo buone notizie dall’infermeria. Restano infatti indisponibili Stanislav Lobotka e Scott McTominay, entrambi fermati da problemi muscolari che li costringeranno a saltare la sfida contro i granata. Per Anguissa il rientro era ormai atteso da settimane. Il centrocampista camerunese era fermo dall’inizio di novembre dopo un infortunio che lo aveva costretto a uno stop prolungato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

