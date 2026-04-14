Il museo della porta accanto | al Musme biglietti ridotti per i residenti della provincia di Padova
Il MUSME di Padova ha annunciato una promozione per i residenti nel territorio. Fino al 31 maggio 2026, le persone che vivono nel Comune o nella Provincia di Padova potranno acquistare i biglietti d’ingresso a un prezzo ridotto. Questa iniziativa riguarda tutte le visite al museo di Storia della Medicina e si inserisce in un progetto di agevolazione per i visitatori locali.
Il MUSME - Museo di Storia della Medicina di Padova lancia una nuova iniziativa dedicata al territorio: fino al 31 maggio 2026, tutte le persone residenti nel Comune e nella Provincia di Padova potranno visitare il museo a una tariffa ridotta. L’idea nasce con un obiettivo preciso: invitare il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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A due passi da casa... ecco il museo della porta accanto! Il MUSME cresce insieme a Padova e vuole festeggiare chi vive la città ogni giorno. Da mercoledì 8 aprile fino al 31 maggio, tutti i residenti della Provincia di Padova potranno usufruire di uno sconto - facebook.com facebook