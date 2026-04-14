Il mondo del lavoro e le sue contraddizioni raccontate attraverso il fumetto autoprodotto

Il mondo del lavoro e le sue contraddizioni vengono esplorate attraverso un fumetto autoprodotto. Il fumetto indipendente ha spesso contestato il sistema produttivo, con radici che risalgono ai comics della controcultura statunitense degli anni Sessanta. In questa produzione, si affrontano temi legati alle dinamiche lavorative e alle criticità del sistema economico, offrendo uno sguardo diretto e personale sulla realtà lavorativa.

Il fumetto indipendente ha da sempre messo in discussione il sistema del lavoro: già nei comics della controcultura statunitense di fine anni Sessanta emergeva una critica radicale nei confronti del sistema produttivo. Anche in Italia, le prime esperienze di autoproduzione hanno individuato nell’alienazione lavorativa uno dei temi centrali: lo si vede ad esempio nei lavori del fumettista italiano Nino Armando Ceretti, in arte Max Capa, e nella sua rivista Puzz, che raccoglieva quelli che lui stesso definiva “fumetti critici”. Oggi, una nuova generazione di fumettisti attivi nell’autoproduzione racconta un mondo del lavoro che è ulteriormente peggiorato tra precarietà, salari insufficienti, abusi di potere, scarsa sicurezza, e una diffusa mancanza di rispetto nei confronti di lavoratrici e lavoratori.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il mondo del lavoro e le sue contraddizioni, raccontate attraverso il fumetto autoprodotto George Washington e l’intelligence. Le sue cinque lezioni raccontate dalla CiaIn vista del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, la Cia ha avviato una serie di racconti dedicati alle prime figure dell’intelligence... Leggi anche: Dalle memorie dell'Olocausto alla vita dei rivoluzionari del teatro, le sue tavole ci insegnano che il fumetto può essere uno strumento potentissimo di memoria Argomenti più discussi: Cresce l’occupazione, calano gli inattivi. Nuove sfide per il lavoro; Verso il Lavoro – Giornate di incontro tra domanda e offerta di lavoro; IA, ecco le nuove sfide per il mondo del lavoro; Career Day Unife 2026 | La giornata per connettere talenti e mondo del lavoro. Un attacco durissimo. E una foto che ha scatenato le reazioni di tutto il mondo, di lui raffigurato come Gesù Cristo dall'intelligenza artificiale. L'ultimo obiettivo di Donald Trump è Papa Leone. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di «non esser facebook "In un mondo dove divisioni e guerre seminano dolore e morte tra le nazioni, nelle comunità e perfino nelle famiglie, il vostro vivere uniti e in pace è un segno grande" #PapaLeoneXIV alla comunità algerina nella Basilica di Nostra Signora d' #Africa ad Algeri x.com