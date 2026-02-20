George Washington e l’intelligence Le sue cinque lezioni raccontate dalla Cia

George Washington e l’intelligence. La Cia ha recentemente illustrato cinque lezioni ricavate dalla sua esperienza. Washington, noto come leader della rivoluzione americana, ha anche sviluppato tattiche di spionaggio per proteggere le colonie. A Philadelphia, nel 1777, organizzò reti di informatori che fornivano dettagli cruciale al fronte. Questa strategia si rivelò decisiva contro le truppe britanniche. Oggi, le sue pratiche di intelligence vengono studiate come esempio di come il segreto può influenzare le vittorie. La lezione più chiara riguarda l’importanza di mantenere segreti i piani militari.

Quando si pensa a George Washington, il riflesso immediato è quello del comandante della guerra d’indipendenza o del primo presidente degli Stati Uniti. Eppure, nella rilettura proposta oggi dalla Cia, nel quadro delle celebrazioni verso il 250° anniversario americano, emerge il suo contributo come pioniere dell’intelligence moderna. Prima di essere statista, Washington fu infatti un operatore informativo sul campo. Nato nel 1732 nella colonia della Virginia, senza istruzione formale e avviato alla professione di agrimensore, si trovò giovanissimo al centro della competizione imperiale tra Francia e Gran Bretagna.🔗 Leggi su Formiche.net

