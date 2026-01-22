( a skanews) – È stata inaugurata nel Kunstraum del Goethe-Institut a Roma la mostra Disegnare le vite. Memoria e biografia nell’opera di Barbara Yelin. L’esposizione celebra una delle più importanti disegnatrici tedesche, prima autrice di graphic novel insignita del Premio Roma Villa Massimo nella categoria Letteratura. Le serie tv tratte da graphic novel da vedere in streaming. guarda le foto Resteranno in esposizione fino al 20 marzo 2026 oltre 80 tavole originali. Il percorso attraversa le opere più significative della fumettista: da Irmina (2014), racconto sul collaborazionismo durante la Germania nazista, fino a Emmie Arbel – Il colore della memoria, un dialogo intimo e toccante con una sopravvissuta all’Olocausto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle memorie dell'Olocausto alla vita dei rivoluzionari del teatro, le sue tavole ci insegnano che il fumetto può essere uno strumento potentissimo di memoria

La scomparsa di Giorgio Luzi, il cordoglio è bipartisan: «Ci hai dimostrato che anche dalle difficoltà si può guardare alla vita con fiducia»La morte di Giorgio Luzi, avvenuta a 59 anni a causa di una malattia, ha suscitato un sentimento di cordoglio condiviso tra le diverse forze politiche.

Sfregio alla memoria dell'Olocausto: pro Pal imbrattano il murale per Segre, Bruck e ModianoDurante il mese dedicato alla memoria dell'Olocausto, si registra un nuovo atto di vandalismo contro il murale di aleXsandro Palombo a Milano.

