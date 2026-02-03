Infortunio Yildiz piccolo sospiro di sollievo per la Juve | ma Spalletti lo preserva! Ecco come intende gestirlo!

L’infortunio di Yildiz preoccupa meno i tifosi della Juventus, anche se il tecnico Spalletti preferisce non rischiarlo troppo. La squadra si prepara alle prossime partite con cautela, e il mister ha già deciso di preservarlo per non peggiorare la situazione. La Continassa si mostra più tranquilla rispetto a qualche ora fa, quando l’ansia era palpabile tra addetti ai lavori e tifosi.

