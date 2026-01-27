Leão gioca ma stringe i denti | il calendario può aiutarlo

Leão sta continuando a giocare nonostante un fastidio all’adduttore e una pubalgia che ne limitano l’efficacia in campo. Il calendario potrebbe essere un aiuto per gestire al meglio il suo recupero, consentendogli di contribuire senza rischiare peggioramenti. La situazione richiede attenzione, ma anche una pianificazione strategica per preservare le sue qualità offensive e il suo ruolo nel team.

Il Milan convive con un Rafael Leão a mezzo servizio. L’esterno portoghese, riferimento offensivo dei rossoneri, sta giocando condizionato da un fastidio alla zona alta dell’adduttore con interessamento pubalgico, un problema che ne frena l’esplosività e ne limita lo strappo, da sempre marchio di fabbrica. Nonostante ciò, lo staff medico e l’allenatore hanno scelto una gestione attenta ma continuativa, perché la squadra ha bisogno del suo talento anche quando la condizione non è ideale. Il limite fisico e la scelta di continuare. Il disturbo accompagna Leão da settimane e viene monitorato quotidianamente per evitare un’evoluzione in pubalgia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

